كابو وأوفا يقودان هجوم إنبي أمام المقاولون في دوري نايل

أعلن سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، تشكيل فريقه لمباراة المقاولون التي ستنطلق في الرابعة مساء اليوم الأربعاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: أحمد خليل كاوشا وأحمد صبيحة ومحمد حامد

خط الوسط: علي فوزي ومحمد ناصر مودي ومصطفى شكشك ومصطفى دويدار

خط الهجوم: محمد حمدي ورفيق كابو وأحمد أمين أوفا.

ويحتل المقاولون المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر وحقق المقاولون انتصارا واحدا وتعادل 4 مرات وخسر 5 مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة والتساوي مع البنك الأهلي.

على الجانب الآخر يحتل إنبي المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 11 مباراة، وحقق 6 انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر 4 مباريات وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا، ويسعى للفوز والانفراد بقمة جدول دوري نايل في حالة تعثر زد إف سي أمام بيراميدز.