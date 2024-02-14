الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. المقاولون يتسلح بالصفقات الجديدة في مواجهة إنبي

فريق المقاولون
فريق المقاولون

يحل إنبي ضيفا على فريق المقاولون في الرابعة مساء اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة  دوري نايل .

المباراة هى الأولى في الدوري لمحمد عودة المدير الفني للمقاولون الذي تولى المسئولية خلفا لطلعت محرم والأولى أيضا لسيد ياسين المدير الفني لانبي الذي تولى المسئولية بعد رحيل تامر مصطفى.

الصفقات الجديدة تدعم المقاولون 

وإذا كان الفارق كبير في النقاط بين الفريقين فالفارق أيضا كبير جدا في الصفقات التي أبرمها المقاولون خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث تعاقد مع 8 لاعبين هم محمود الشبراوي مهاجم الإسماعيلي ومحمود حليمو لاعب وسط سموحة والتونسي فراس عيفية مهاجم الصفاقسي التونسي وأحمد عبد العزيز مودي مدافع الهلال الليبي والأوغندي جواكيم أوجيرا من رايون سبور الرواندي كما ضم 3 لاعبين على سبيل الإعارة وهم النيجيري أودوي إفيولوا ومحمد عنتر لاعبى سيراميكا كليوباترا وأسامة النجار الظهير الأيمن لطنطا بينما كان انبي النادي الوحيد الذي لم يبرم صفقات جديدة.

ويحتل المقاولون المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بيراميدز من الأسبوع العاشر وحقق المقاولون انتصارا واحدا وتعادل 4 مرات وخسر 5 مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 18 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة العاشرة والتساوي مع البنك الأهلي .

انبي والصعود للقمة 

في المقابل يحتل انبي المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 11 مباراة وحقق انبي 6 انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر 4 مباريات وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 15 هدفا ويسعى للفوز والانفراد بقمة جدول دوري نايل في حالة تعثر زد إف سي أمام بيراميدز .

وتمثل مباراة اليوم اختبارا جادا لسيد ياسين الذي يسعى لاثبات قدراته على تولي منصب الرجل الأول في الجهاز الفني لفريق انبي .

بطولة دوري نايل انبى المقاولون محمد عودة سيد ياسين

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