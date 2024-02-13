الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. أحمد محمود يقود الجونة للتقدم على المصري بالشوط الأول

أحمد محمود لاعب الجونة
أحمد محمود لاعب الجونة

قاد أحمد محمود، لاعب الجونة، فريقه للتقدم على المصري البورسعيدي، بهدف نظيف في الشوط الأول المقام حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في افتتاحية الجولة الثانية عشر بدوري نايل.

جاء هدف الفريق الساحلي، من ضربة ركنية جهة اليسار، ابعدها دفاع المصري، من على حدود منطقة الجزاء، فقابلها أحمد محمود بتسديدة ارضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى، في الدقيقة الـ41.

وكان الجونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد محمود وأحمد عبدالرسول، وأحمد حسام وكمال أبوالفتوح.

خط الوسط: عبدالله هاشم ومحمد الدغيمي، ورضا صلاح وأيمن سعد موكا.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا وفرانك إيتوجا. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد مسعود وإيمانويل لاكي، ومحمود عبده وأشرف مجدي، وأحمد حامد شوشه ونور السيد، ومحمد الصباحي.

أما تشكيل المصري كان التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي،  محمد طارق، حسين السيد.

خط الوسط: عمرو موسى، محمود حماده، سمير فكري، ميدو جابر، حسين فيصل.

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، احمد ايمن منصور، أحمد عيد، امادو باه، يوسف الجوهري،غيلاس جناوي، ليستويل أمانكونا، معتز بن منير، صلاح محسن.

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