الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب 8 لاعبين عن قائمة المصري لمواجهة الجونة بدوري نايل

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

تأكد غياب ثمانية لاعبين عن قائمة فريق النادي المصري قبل مباراته بالجولة الثانية عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر غدا الثلاثاء على ستاد الجيش ببرج العرب

وشملت قائمة الغيابات كل من اللاعب عمرو سعداوي بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة بكأس الرابطة فيما انضم إلى قائمة المصابين كل من حسن علي لاصابته بكدمة في الركبة  وزميله اسلام عطية الذي يعاني من شد بالعضلة الضامة وكذلك الحارس محمد شحاته والمصاب بشرخ في عظام اليد. 

وفي نفس السياق يواصل المهاجم فخر الدين بن يوسف برنامجه التأهيلي، بعد إصابته بشد في سمانة القدم بالاضافة للثلاثي ايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي لعلاج الأول من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة ، والثاني من جزع في أربطة الركبة ، والثالث الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي وقطع شوطًا كبيرا في برنامجه التأهيلي.

يذكر أن فريق المصري يأتي في المركز السابع برصيد 16 نقطة بينما يحتل فريق الجونة العاشر برصيد 13 نقطة.

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