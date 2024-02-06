الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طلائع الجيش يتخطى المصري ويتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش والمصري
طلائع الجيش والمصري

تأهل فريق طلائع الجيش للمباراة النهائية للنسخة الثالثة من كأس رابطة الأندية  لكرة القدم بالفوز على المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 1-1 حيث تقدم النيجيري جودوين شيكا بهدف لطلائع الجيش في الدقيقة 14، وأدرك صلاح محسن التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 73.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح حيث تفوق طلائع الجيش بنتيجة 1-3.

وينتظر طلائع الجيش في المباراة النهائية الفائز من المواجهة الأخرى في قبل النهائي بين سيراميكا كليوباترا حامل اللقب والاتحاد السكندري.

الطريق للدور نصف النهائي

تأهل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني  للدورنصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية في الدور الأول بالفوزعلى زد إف سي وفاركو بنتيجة واحدة 1 – صفر والتعادل مع بيراميدز 2-2 ثم الفوز على الجونة في الدور ربع النهائي 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

على الجانب الآخر تأهل المصري بقيادة علي ماهر للدور نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة في الدور الأول بالفوز على المقاولون بهدف نظيف وعلى الجونة 2-1 والتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم الفوز الكبير على بيراميدز 3-1 في الدور ربع النهائي والذي كان سببا في رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده هاني خيري وأحمد صلاح ومعهم مصطفى عثمان حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

 

 

طلائع الجيش المصرى كأس رابطة الأندية كأس رابطة صلاح محسن

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