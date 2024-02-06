الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل المصرى لمواجهة طلائع الجيش بكأس رابطة الأندية المحترفة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق النادي المصري عن تشكيل فريقه للقاء طلائع الجيش بدور نصف النهائي من النسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والمقرر إقامتها في الرابعة والنصف على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي،  أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي.

خط الوسط: عمرو موسى، محمود حماده، سمير فكري، ميدو جابر، التونسي معتز زدام

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، أحمد عيد، حسين السيد، امادو باه، حسن علي، حسين فيصل، ليستويل أمانكونا، غيلاس قناوي، صلاح محسن.

ويغيب عن اللقاء للإصابة كل من: ايزي ايمكا، فخر الدين بن يوسف، محمد دبش، عبدالرحيم دغموم.

ويدير اللقاء كل من عبدالعزيز السيد حكمًا للساحة ومعه كل من هاني خيري وأحمد صلاح  كمساعدين، بالإضافة إلى مصطفى عثمان حكمًا رابعا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة زميله مصطفى الشهدي.

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