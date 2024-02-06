الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواجهة قوية بين طلائع الجيش والمصرى فى نصف نهائى بطولة كأس الرابطة

المصري هزم بيراميدز
المصري هزم بيراميدز في الدور ربع النهائي

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في الرابعة والنصف مساء اليوم مواجهة قوية بين طلائع الجيش والمصري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية .

المباراة ل اتقبل نتيجة سوى فوز أحد الفريقين الذي يعني للمصري التأهل للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي ولطلائع الجيش التواجد في النهائي لأول مرة والاقتراب من تحقيق اللقب الثاني في تاريخه بعد لقب السوبر المصري عام 2020 على حساب الأهلي.

غيابات مؤثرة في صفوف المصري وطلائع الجيش 

ويعاني الفريقان من غيابات مؤثرة ويفتقد المصري جهود التونسي فخر الدين بن يوسف لإصابته بشد في عضلة السمانة بينما يواصل الثلاثي النيجيري إيزي إيميكا ومحمد دبش والجزائري عبد الرحيم دغموم تنفيذ برامجهم التأهيلية بعد إصابة إيزي إيميكا بتمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة ومحمد دبش بجزع في أربطة الركبة وإجراء دغموم لجراحة الرباط الصليبي قبل خمسة أشهر.

وفي المقابل حرمت الإصابة طلائع الجيش من جهود أربعة لاعبين  وهم حسن مجدي ومحمد سمير وكريم طارق وأحمد الشيخ ويعاني حسن مجدي من الإصابة بكسر في الذراع وتعرض محمد سمير للإصابة بقطع في وتر العضلة الأمامية بينما يخضع أحمد الشيخ وكريم طارق لبرنامج تأهيلي تحت إشراف محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي.

طلائع الجيش تجاوز الجونة في ربع النهائي 

الطريق للدور نصف النهائي

تأهل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني  للدورنصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية في الدور الأول بالفوزعلى زد إف سي وفاركو بنتيجة واحدة 1 – صفر والتعادل مع بيراميدز 2-2 ثم الفوز على الجونة في الدور ربع النهائي 6-5 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما.

على الجانب الآخر تأهل المصري بقيادة علي ماهر للدور نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الرابعة في الدور الأول بالفوز على المقاولون بهدف نظيف وعلى الجونة 2-1 والتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم الفوز الكبير على بيراميدز 3-1 في الدور ربع النهائي والذي كان سببا في رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز.

يدير المباراة عبد العزيز السيد ويساعده هاني خيري وأحمد صلاح ومعهم مصطفى عثمان حكما رابعا ووائل فرحان حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية طلائع الجيش المصرى عبد الحميد بسيوني علي ماهر

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