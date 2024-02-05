الطلائع يضم نجم الزمالك السابق قبل مواجهة المصرى فى كأس الرابطة

في إطار جهود مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية نجحت إدارة نادي طلائع الجيش في التعاقد مع محمد عبد السلام مدافع مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري ووقع اللاعب على عقد الإعارة في حضور اللواء أيمن المصري المشرف العام على الكرة واللواء علاء السعدني مدير الكرة ومحمد مختار مدير شؤون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري لطلائع الجيش.

ويعتبر محمد عبد السلام ثاني لاعب من مودرن فيوتشر ينضم لطلائع الجيش بعد زميله المهاجم عمر السعيد الذي انضم لطلائع الجيش أيضا على سبيل الإعارة.

من ناحية أخرى يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تدريبه الأخير اليوم يعلن بعده عبد الحميد بسيوني المدير الفني أسماء اللاعبين الذين سيسافرون إلى الإسكندرية لمواجهة فريق المصري في الرابعة والنصف مساء غد "الثلاثاء" باستاد برج العرب في الدوري نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

ويركز عبد الحميد بسيوني خلال التدريب على طريقة اللعب التي سيخوض مباراة المصري والتشكيل لمرشح لبدء المباراة.

ويفتقد طلائع الجيش جهود أربعة لاعبين بسبب الإصابة وهم حسن مجدي ومحمد سمير وكريم طارق وأحمد الشيخ ويعاني حسن مجدي من الإصابة بكسر في الذراع وتعرض محمد سمير للإصابة بقطع في وتر العضلة الأمامية بالمباراة الأخيرة في كأس الرابطة أمام الجونة ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي تحت إشراف محمد الأسيوطي رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وفي المقابل يقوم كريم طارق بتنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بمزق العضلة الضامة بينما يعاني أحمد الشيخ من توالى الإصابات التى تعرض لها منذ انضمامه لصفوف طلائع الجيش في بداية الموسم الحالي ولم يشارك سوى في مباراة واحدة وتعرض لخمس إصابات متتالية كان آخرها مزق في العضلة الضامة.