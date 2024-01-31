الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طلائع الجيش يتأهل إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية بالفوز على الجونة

طلائع الجيش والجونة
طلائع الجيش والجونة

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره الجونة بركلات الترجيح، ليتأهل للدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية  المصرية المحترفة اليوم الأربعاء.
تعادل الفريقان بنتيجة 1/1 في الوقت الأصلي لتذهب المباراة مباشرة لركلات الترجيح.

وتقدم أحمد عبد الرحمن بهدف لطلائع الجيش في الدقيقة 27، وأدرك الجونة التعادل بهدف سجله أشرف مجدي في الدقيقة 70.

وفي ركلات الترجيح تفوق طلائع الجيش بنتيجة 5/6، ليتأهل للدور قبل النهائي، منتظرا الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وإنبي التي تقام في وقت لاحق اليوم.

يذكر أن فريق فيوتشر توج بلقب النسخة الأولى لكأس الرابطة في عام 2022،بينما فاز سيراميكا كليوباترا باللقب الثاني في العام الماضي 2023.

اقرأ أيضا.. يسري وحيد لاعب طلائع الجيش يتصدر قائمة هدافي كأس الرابطة

طلائع الجيش الجونة كأس رابطة الأندية المحترفة نصف نهائي رابطة الأندية مباراة الطلائع والجونة

الأكثر قراءة

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين