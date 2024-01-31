طلائع الجيش يتأهل إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية بالفوز على الجونة

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره الجونة بركلات الترجيح، ليتأهل للدور قبل النهائي لكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأربعاء.

تعادل الفريقان بنتيجة 1/1 في الوقت الأصلي لتذهب المباراة مباشرة لركلات الترجيح.



وتقدم أحمد عبد الرحمن بهدف لطلائع الجيش في الدقيقة 27، وأدرك الجونة التعادل بهدف سجله أشرف مجدي في الدقيقة 70.



وفي ركلات الترجيح تفوق طلائع الجيش بنتيجة 5/6، ليتأهل للدور قبل النهائي، منتظرا الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وإنبي التي تقام في وقت لاحق اليوم.



يذكر أن فريق فيوتشر توج بلقب النسخة الأولى لكأس الرابطة في عام 2022،بينما فاز سيراميكا كليوباترا باللقب الثاني في العام الماضي 2023.

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