قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة زعيم الثغر لمواجهة سيراميكا كليوباترا في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف مساء غدٍ على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

وتعد النسخة الحالية هى الثالثة على التوالي من البطولة الحديثة بعد نسختي 2021/2022 التي توج به مودرن فيوتشر والثانية 2022/2023، والتي حصدها سيراميكا كليوباترا لقبها الموسم الماضي.

وشهدت قائمة زعيم الثغر لمواجهة سيراميكا كليوباترا غياب كلا من كريم الديب وأحمد عادل " ميسى" للإصابة، وبنجامين بواتينج للإيقاف.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا

المهدي سليمان وعمر صلاح وهشام صلاح، وإسلام أبو سليمة وسيف تقا، ومحمود شبانة والحبيب حسن، وأحمد غنيم وعمرو صالح، وناصر ناصر وخالد الغندور، وعبدالغني محمد ورجب عمران، وعمر الوحش ومورو ساليفو، وأحمد عيد وبلال السيد، وبيكالي أوبامي وفوزي الحناوي، وتراوري.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا بكأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل مباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، في تمام السابعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

كان الاتحاد السكندري، نجح في خطف بطاقة التاهل لنصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، عقب تخطي عقبة إنبي بهدفين نظيفين.