تشكيل الجونة لمواجهة المصرى البورسعيدى بـ"دورى نايل"

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لخوض مواجهة المصري البورسعيدي، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الجونة والمصري البورسعيدي

ويواجه الجونة نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

تشكيل الجونة لمواجهة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد محمود وأحمد عبدالرسول، وأحمد حسام وكمال أبوالفتوح.

خط الوسط: عبدالله هاشم ومحمد الدغيمي، ورضا صلاح وأيمن سعد موكا.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا وفرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. أحمد مسعود وإيمانويل لاكي، ومحمود عبده وأشرف مجدي، وأحمد حامد شوشه ونور السيد، ومحمد الصباحي.

تشكيل الجونة لمواجهة المصري بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة الجونة والمصري البورسعيدي

تنقل مباراة الجونة والمصري البورسعيدي، في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدوري نايل، (نسخة 2023/2024)، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورتس.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة والمصري البورسعيدي بدوري نايل (2023/2024)

طاقم حكام مباراة الجونة والمصري البورسعيدي

يقود مباراة الجونة والمصري البورسعيدي، طاقم تحكيمي مكون من إبراهيم محمد حكم للساحة، ويعاونه صالح محمد عفيفي وماجد المليجي مساعدين أول وثان، ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا، والسيد شعبان حكم فيديو، ومحمود الدسوقي مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة الجونة والمصري البورسعيدي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

موقف الجونة بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويحتل الجونة المركز العاشر، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع بيراميدز ومودرن فيوتشر.

وحقق الجونة ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين. وسجل 12 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والتساوي مع المصري.

وتعد مباراة الجونة والمصري البورسعيدي، هي الأول عقب عودة عجلة الدوران مجددا لمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية “كان 2023”، رسميا التي أقيمت بكوت ديفوار مؤخرا، وتوج بلقبها منتخب الأفيال على حساب منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف.