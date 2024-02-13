الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. الصدام يتجدد بين الجونة والمصري في برج العرب

المصري تعادل في أخر
المصري تعادل في أخر مبارياته بالدوري مع الإسماعيلي

بعد توقف 42 يوما يعود قطار مسابقة دوري نايل لمواصلة رحلته بإقامة مباراة الجونة والمصري في الرابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاح الأسبوع الثاني عشر للمسابقة، وسبق أن التقي الفريقان منذ أيام في بطولة كأس الرابطة وفاز المصري.

ويحتل فريق المصري بقيادة علي ماهر المركز السابع برصيد 16 نقطة وله مباراتان مؤجلتان مع مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، وحقق المصري خمسة انتصارات، وتعادل مرة واحدة، وخسر ثلاث مباريات، وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 14 هدفا، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 19 والصعود لقمة الدوري مؤقتا لحين استكمال مواجهات الأسبوع الثاني عشر.

المصري يفتقد جهود 7 لاعبين

ويفتقد المصري لجهود سبعة لاعبين هم حسن علي لإصابته بكدمة في الركبة وإسلام عطية الذي يعاني من شد في العضلة الضامة، والحارس محمد شحاتة المصاب بشرخ فى عظام إصبع اليد، في حين يواصل  فخر الدين بن يوسف برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في سمانة القدم، ونفس الأمر للثلاثي ايزي ايميكا ومحمد دبش وعبد الرحيم دغموم الذين يواصلون برنامجهم التأهيلي لعلاج إيميكا من تمزق جزئي في الرباط الداخلي للركبة، ومحمد دبش من جزع في أربطة الركبة ودغموم الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي قبل نحو ستة أشهر.

وتعاقد المصري مع خمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية هم محمد طارق لاعب الزمالك، وحسين فيصل من سموحة على سبيل الإعارة، وصلاح محسن مهاجم الأهلي، ومحمد هاشم مدافع الإسماعيلي والتونسي معتز زدام لاعب الترجي.

الجونة يسعى لمواصلة الصحوة

في المقابل يحتل الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز العاشر برصيد 13 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع بيراميدز ومودرن فيوتشر، وحقق الجونة ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين. وسجل 12 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 16 والتساوي مع المصري.

ودعم الجونة صفوفه بتسعة لاعبين في الانتقالات الشتوية وهم الكاميروني فرانك إيتوجا لاعب المصري على سبيل الإعارة، ورضا صلاح لاعب المنصورة، ومحمود عبده العكش لاعب جمارك بورسعيد، وأحمد طارق سليمان حارس المقاصة، والجابوني كيجالي درامي لاعب مودرن فيوتشر، وسعيد هاني لاعب الداخلية، وحسن سمير العائد من الإمارات، والكاميروني ماكسيم نتشيند تاتشيو، وعبد الجواد محمد أحمد "تعلوب" لاعب بني مزار.

يدير المباراة إبراهيم محمد ويساعده صالح محمد عفيفي وماجد المليجي، ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا، والسيد شعبان حكم فيديو، ومحمود الدسوقي مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل الجونة المصرى علي ماهر علاء عبد العال

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