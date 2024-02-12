أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لـ سموحة، قائمة فريقه النهائية لمواجهة البنك الأهلي في مسابقة دوري نايل.

موعد مباراة سموحة والبنك الأهلي بدوري نايل

ويستضيف سموحة نظيره البنك الأهلي، في السابعة من مساء غدٍ على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة سموحة لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

حراسة المرمى: الهاني سليمان وحسن تيمور.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر ومحمد المغربي، وميدو مصطفى وجاستيس آرتر، وبركات حجاج وطارق علاء، ومحمود وحيد.

خط الوسط: إسلام جابر ودوكو دودو، وعمرو قلاوة ومحمد كناريا، وأحمد خالد ومحمد عصام، وبن قسو ومصطفى البدري، ولحسن دهدوه.

خط الهجوم: حسام حسن وفادي فريد.

قائمة سموحة لمواجهة البنك الأهلي بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة سموحة والبنك الأهلي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة سموحة والبنك الأهلي، في أيام الجولة الثانية عشر بدوري نايل (موسم 2023/2024)، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت المختلفة.

عودة مباريات دوري نايل

وتعود غدا الثلاثاء مسابقة دوري نايل لاستئناف مجددا، بعد توقف لأكثر من شهر ونصف، بسبب إقامة فعاليات منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2023”، التي أفيمت بكوت ديفوار، واختتمت أمس الأحد، حيث توج منتخب الأفيال البلد المستضيف للحدث القاري، بلقبها على حساب منتخب نيجيريا بنتيجة 2/1.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر بدوري نايل

الثلاثاء 13 فبراير 2024

الجونة & المصري البورسعيدي.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

سموحة & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية).

الأربعاء 14 فبراير 2024

المقاولون العرب & إنبي.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

الاتحاد السكندري & طلائع الجيش.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

زد & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الخميس 15 فبراير 2024

بلدية المحلة & مودرن فيوتشر.. الرابعة عصرا (ستاد غزل المحلة).

الإسماعيلي & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).