السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلي يواجه سموحة استعدادا لمباراة شباب بلوزداد.. الإثنين

الأهلي وسموحة
الأهلي وسموحة

اتفق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على مواجهة سموحة وديًا في المباراة التي ستقام يوم الأثنين المقبل.

ويلتقي الأهلي مع سموحة وديًا استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي السياق ذاته، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ‏كافة الجوانب الفنية.‏

وواصل أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على هامش ‏المران لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة الجماعية.‏ وقام الثنائي بالجري حول الملعب وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما، تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأطلع الدكتور أحمد جاب رئيس الجهاز الطبي، مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير ‏الكرة، خلال الجلسة التي جمعتهم على هامش المران، على حجم إصابة وسام أبو علي ‏لاعب الفريق، التي تعرض لها أمس، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.‏

وأعلن جاب الله عن إصابة وسام أبو علي بشد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي ‏وتأهيلي لتجهيزه.‏

وكان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهتان وديتان ‏أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مباراة ‏شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا.‏

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الاهلى سموحة مباراة الأهلي وسموحة مباراة ودية شباب بلوزداد

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