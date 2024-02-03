عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

اقترحت لجنة التخطيط بنادي الأهلي، ضم محمود جاد حارس المصري على سبيل الإعارة على طريقة صلاح محسن الذي فسخ عقده مع النادي الأهلي بحيث يتم الاتفاق استعارة جاد ويتم سداد مبلغ مالي للمصري بعد مد باب القيد لخلافة حتى الثلاثاء المقبل، محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء، الذي تعرض للإصابة مع المنتخب في كوت ديفوار.

إصابة محمد الشناوي وخضوعه لجراحة في الكتف وغيابه لمدة 4 أشهر، فتحت الباب أمام مسئولي الأهلي للدخول في مفاوضات مع حارس مرمى جديد خاصة وأن النادي يضم ثلاثي شباب وهم مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وجميعهم يفتقدون للخبرات.

وتكثف إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق من محاولاتها لضم حارس جديد قبل غلق باب القيد يوم 6 فبراير الجاري من أجل احتواء أزمة السويسري مارسيل كولر المديرالفني للفريق الأول بالنادي.

كولر طلب ضم حارس مرمى لمدة 6 أشهر وكان الخيار الأول هو محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا ثم محمد أبوجبل حارس البنك الأهلي وعلي لطفي حارس مرمى زد وظهر مؤخراً محمود جاد حارس المصري في الصورة.

كان الأهلي قد توصل لاتفاق مع الدولي محمد أبوجبل حارس مرمى البنك الأهلي قبل أن يتراجع عن إتمام التعاقد مع حارس منتخب مصر.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته على ملعب التتش

وفي سياق آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للارتباطات القادمة.

وعقد كولر، اجتماعا مع الطاقم المعاون، لمناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباريات المقبلة للفريق.

وخاض اللاعبون مرانا قويا تضمن فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

كان الفريق قد خاض معسكر إعداد خارجيا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

فيما بدأ رضا سليم لاعب الفريق، المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية، على هامش المران الصباحي على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن رضا سليم اجتاز برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل الذي خضع له عقب إصابته في الكتف، وبدأ يشارك في التدريبات بصورة تدريجية.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها أحد يومي 16 أو 17 فبراير الجاري.‏