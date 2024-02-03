السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اكتفى بجلسة فى "الجيم".. نزلة برد تُبعد "معلول" عن مران الأهلى

علي معلول
علي معلول

قال الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن علي ‏معلول لاعب الفريق، أدى اليوم جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق بعد تعرضه لنزلة برد، ‏على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب تحسن حالته.‏

وكان معلول قد انضم للتدريبات يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في ‏بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.‏

وودع المنتخب التونسي بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات بعد إخفاقها في التأهل إلى دور الـ16 بالبطولة، بالمجموعة التي ضمت معها جنوب إفريقيا ومالي وناميبيا.

وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري ‏في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر أحد يومي 16 أو 17 فبراير الجاري، بالجولة الرابعة بدور المجموعات.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض ‏الجوانب الفنية.‏

أحمد جاب الله الاهلى على معلول كأس الأمم الأفريقية تونس

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