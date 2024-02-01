الشوط الأول.. سيراميكا يتقدم على سموحة بهدفين ويقترب من نصف نهائي كأس الرابطة

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، والمقام حاليا على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، بتقدم سيراميكا بهدفين نظيفين.

شهدت أحداث الشوط ضغط هجومي كبير من قبل لاعبو سيراميكا منذ البداية، وهو ما ترجمه أحمد ياسر ريان لهدف في الدقيقة الـ9، بعد تمريرة رائعة من أحمد قندوسي للمهاجم الذي سدد كرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ30، يهدي شريف رضا مدافع سموحة، هدفا ثانيا لسيراميكا كليوباترا بالخطأ في مرماه.

وكان سيراميكا كليوباترا بدأ المباراة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.

أما تشكيل سموحة، كان التالي..

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا وميدو مصطفى، وبركات حجاج ومحمود وحيد.

خط الوسط: حمدي علاء وعمرو قلاوة، وأحمد خالد وأبوبكر ليادي.

خط الهجوم: لحسن دهدوه وفادي فريد.

ويجلس على مقاعد البدلاء.. محمد أشرف وعبدالرحمن عامر، وطارق علاء ومحمد المغربي، وإسلام جابر ومحمد عصام، ومصطفى البدري وحسام حسن، ومحمد سعيد.