ريان أساسي وإيبوكا احتياطي.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سموحة، بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

ويواجه سيراميكا كليوباترا نظيره سموحة، في تمام الرابعة والنصف عصر، اليوم الخميس الأول من فبراير، على ستاد الجبل الأخضر، في إطار مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة سموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، عبر احدى قناتي أون تايم سبورت.

طاقم حكام المباراة

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، في إطار مباريات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم مكون من محمد العتباني حكما للساحة ويعاونه أسامة السيد وأحمد زيدان مساعدين أول وثان، ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد عباس قابيل مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة بكأس رابطة الأندية المحترفة

مشوار سيراميكا كليوباترا بمجموعات كأس رابطة الأندية

نجح سيراميكا كليوباترا، في خطف بطاقة العبورلربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد تربعه على قمة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، من انتصارين وتعادل، بينما لم يتلقى أي هزيمة، وسجل ستة أهداف ودخل مرماه هدفان.

حيث حقق الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، والإسماعيلي 3-1 وتعادل مع الداخلية بهدف لكل منهما.

ويذكر أن سيراميكا كليوباترا، قد توج بالنسخة الأخيرة من كأس رابطة الأندية، وذلك على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.