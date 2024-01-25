الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. سيراميكا يعلن التعاقد مع نجم البلدية 5 مواسم

فيبو أكيم
فيبو أكيم

أعلن سيراميكا كليوباترا التعاقد مع النيجيري فيبو أكيم لاعب فريق بلدية المحلة، لمدة ٥ مواسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على طلب الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة وشابة تستطيع تقديم الإضافة الفنية خلال المباريات المقبلة، من أجل مواصلة العروض القوية التي يقدمها فريق سيراميكا كليوباترا.

وكان فيبو أكيم شارك مع بلدية المحلة في 11 مباراة خلال الموسم الحالي وساهم في ٥ أهداف، حيث أحرز هدفا وصنع ٤ أهداف أخرى.

ونجح سيراميكا في الظفر بخدمات اللاعب الذي قدم مستويات مميزة مع بلدية المحلة، ما جعله محط اهتمام الأندية خلال الفترة الأخيرة.

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