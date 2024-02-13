تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الجونة بمسابقة دوري نايل

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق النادي المصري تشكيل فريقه للقاء فريق الجونة في اللقاء المقرر إقامته في الرابعة عصرا على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من دوري نايل.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد طارق، حسين السيد.

خط الوسط: عمرو موسى، محمود حماده، سمير فكري، ميدو جابر، حسين فيصل.

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، احمد ايمن منصور، أحمد عيد، امادو باه، يوسف الجوهري،غيلاس جناوي، ليستويل أمانكونا، معتز بن منير، صلاح محسن.

ويغيب عن اللقاء كل من: عمرو سعداوي للايقاف بالاضافة الى ايزي ايمكا، فخر الدين بن يوسف، محمد دبش، عبد الرحيم دغموم، اسلام عطية، محمد شحاته، حسن علي للاصابة.

ويدير اللقاء كل من ابراهيم محمد حكما للساحة ومعه كل من صالح عفيفي وماجد المليجي كمساعدين بالاضافة إلى أحمد حمدي حكما رابعا ويتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله محمود الدسوقي.