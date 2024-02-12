بدون الأهلي والزمالك.. مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر بدوري نايل

بعد غياب لأكثر من شهر ونصف، تعود عجلة الدوران مجددا، بدوري نايل (موسم 2023/2024) للحياة، بإقامة مباريات الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة المحلية.

وتشهد منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل، إقامة 7 مباريات من أصل 9، حيث تم تأجيل مواجهتي الأهلي والداخلية والزمالك وفاركو، لوقت لاحق تحدده رابطة الأندية فيما بعد.

وتقام مباريات الجولة الثانية عشر على مدار 3 أيام متواصلة، حيث تنطلق غدا الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري، على أن تنتهي بعد غدا الخميس يوم 15 من الشهر الجاري.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر بدوري نايل

الثلاثاء 13 فبراير 2024

الجونة & المصري البورسعيدي.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

سموحة & البنك الأهلي.. السابعة مساء (ستاد الإسكندرية).

الأربعاء 14 فبراير 2024

المقاولون العرب & إنبي.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

الاتحاد السكندري & طلائع الجيش.. الرابعة عصرا (ستاد الإسكندرية).

زد & بيراميدز.. السابعة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

الخميس 15 فبراير 2024

بلدية المحلة & مودرن فيوتشر.. الرابعة عصرا (ستاد غزل المحلة).

الإسماعيلي & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد الإسماعيلية).

وتعد منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري نايل، هي الأولى بعد استئنافها مرة أخرى، حيث توقفت المسابقة عند الجولة الحادية عشر.

نتائج الجولة الحادية عشر بدوري نايل (موسم 2023/2024)

البنك الأهلي 3 المقاولون العرب 1

إنبي 3 بلدية المحلة 0

طلائع الجيش 1 زد 0

الداخلية 0 الاتحاد السكندري 1

المصري البورسعيدي 1 الإسماعيلي 1

ترتيب جدول دورى نايل قبل مباريات الاسبوع الثانى عشر

1- - زد 19 نقطة.

2- إنبي 19 نقطة.

3- الاتحاد السكندري 18 نقطة.

4- بيراميدز 17 نقطة.

5- طلائع الجيش 17 نقطة.

6- سموحة 16 نقطة.

7- المصري البورسعيدي 16 نقطة.

8- الأهلي 14 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة.

10- الجونة 13 نقطة.

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة.

12- الزمالك 11 نقطة.

13- بلدية المحلة 10 نقاط.

14- البنك الأهلي 9 نقاط.

15- الإسماعيلي 8 نقاط.

16- المقاولون العرب 7 نقاط.

17- الداخلية 7 نقاط.

18- فاركو 5 نقاط.

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