الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. التعادل الإيجابي يحسم مباراة البنك الأهلي وسموحة

البنك الاهلي وسموحة
البنك الاهلي وسموحة

حسم التعادل الإيجابي مباراة البنك الأهلي ومضيفه سموحة والتى انتهت منذ قليل، بهدف لكل فريق  في اللقاء  الذي جمعهما على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة دوري نايل.

جاءت المباراة قوية منذ البداية وتبادل الفريقين الهجمات الخطرة  على أمل تسجيل أهداف.

فرض الفريق الساحلي سيطرته على بعض فترات اللقاء دون خطورة على شباك الخصم  وفي الدقيقة ٣٥ تمكن ياو انور من تسجيل هدف التقدم للبنك  وبعدها حاول سموحة إدراك التعادل إلا أنه فشل في تحقيق ذلك.

في الشوط الثاني من المباراة حاول سموحة تسجيل هدف التعادل بعدما شن عدد من الهجمات الخطرة حتى استطاع حسام حسن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة٨٥، وبعد تبادل كلا الفريقين الهجمات الخطرة

بهذه النتيجة رفع كلا الفريقين رصيده نقطة واحدة يحتل الفريق السكندري المركز السادس برصيد ١٧ نقطة، واحتل البنك الاهلي المركز الثالث عشر برصيد ١٠ نقاط.

دوري نايل البنك الأهلي سموحة ة البنك الأهلي ومضيفه سموحة ملعب الإسكندرية

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