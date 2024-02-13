ريمونتادا مثيرة.. المصري يتعادل إيجابيًا مع الجونة في دوري نايل

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في مواجهة الجونة والمصري التي جمعت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في افتتاحية منافسات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وافتتح التسجيل أولاً للجونة عن طريق أحمد محمود، في الدقيقة الـ41 من الشوط الأول من ركلة حرة جهة اليسار ابعدها دفاع المصري، من على حدود منطقة الجزاء فقابلها اللاعب بتسديدة ارضية داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ49، يضيف أحمد حسام، ثاني أهداف الجونة برأسية قوية داخل منطقة الجزاء.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو، يحتسب حكم الساحة إبراهيم محمد، ضربة جزاء للمصري البورسعيدي، يترجمها ميدو جابر لهدف، وذلك في الدقيقة الـ53.

وبعد هجوم مكثف، ينجح محمد الشامي، في إدراك التعادل للنسر البورسعيدي، في الدقيقة الـ90+2، من عمر المباراة.

وشهدت أحداث المباراة إشهار الكارت الأحمر في وجه أحمد شوشه لاعب المصري، عقب حصوله على إنذارين، وذلك في الدقيقة الـ90+3.

بهذه النتيجة يرفع المصري رصيده لـ17 نقطة، في المركز السادس بجدول ترتيب دوري نايل، بينما أصبح يمتلك الجونة 14 نقطة، يظل به في المركز العاشر.

وكان الجونة بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان.

خط الدفاع: أحمد محمود وأحمد عبدالرسول، وأحمد حسام وكمال أبوالفتوح.

خط الوسط: عبدالله هاشم ومحمد الدغيمي، ورضا صلاح وأيمن سعد موكا.

خط الهجوم: أرنو راندريانانتيناينا وفرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد مسعود وإيمانويل لاكي، ومحمود عبده وأشرف مجدي، وأحمد حامد شوشه ونور السيد، ومحمد الصباحي.

أما تشكيل المصري كان التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد طارق، حسين السيد.

خط الوسط: عمرو موسى، محمود حماده، سمير فكري، ميدو جابر، حسين فيصل.

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، احمد ايمن منصور، أحمد عيد، امادو باه، يوسف الجوهري،غيلاس جناوي، ليستويل أمانكونا، معتز بن منير، صلاح محسن.