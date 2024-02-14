مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش بدوري نايل

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الأساسي لمباراة طلائع الجيش، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره طلائع الجيش، في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، في ثاني أيام الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط: عبدالغني محمد وناصر ناصر، وعمرو صالح وشريف رضا.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عمر صلاح ومورو ساليفو، وعمر الوحش وبيكالي أوبامي، ومحمود سطوحي وبلال السيد، ومصطفى إبراهيم وأحمد غنيم، وفوزي الحناوي.

تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، في الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل، في تمام الرابعة عصر اليوم، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، يصاحبها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحللين.

طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، في الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من:

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة طلائع الجيش بدوري نايل

المهدي سليمان وعمر صلاح، وأحمد غنيم وسيف تقا، وهشام صلاح وعمرو صالح، وإسلام أبوسليمة ومصطفى إبراهيم، وشريف رضا وناصر ناصر، وعمر طارق الوحش وعبدالغني محمد، وفوزي الحناوي ومورو ساليفو، وبلال السيد وكريم الديب، وبيكالي أوبامي ومحمود سطوحي، وبنيجامين بواتينج وكريستوفاو مابولولو.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة طلائع الجيش بدوري نايل

وشهدت القائمة غياب أحمد عيد ومحمود شبانة، ورجب عمران وأحمد عادل “ميسى”، بسبب الإصابة، وخالد الغندور للإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات.

موقف الاتحاد السكندري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويحتل زعيم الثغر المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل، برصيد 18 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع الزمالك والأهلي من الأسبوعين الثامن والتاسع.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز في خمسة انتصارات، وتلات تعادلات، بينما تلقى الهزيمة في مباراة وحيدة فقط.