الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس رابطة الأندية.. الاتحاد السكندرى يواجه سيراميكا كليوباترا فى الدور نصف النهائى

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري فاز على انبي في الدور ربع النهائي

يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا على فريق الاتحاد السكندري في السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الإسكندرية في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

الاتحاد السكندري يسعى للنهائي لأول مرة

الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري يسير بخطى ثابتة في بطولة كأس رابطة الأندية ويسعى للفوز والتأهل للمباراة النهائية لأول مرة تمهيدا لتحقيق اللقب الأول منذ 48 سنة وبالتحديد منذ توج ببطولة كأس مصر عام 1976.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوزعلى مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بنتيجة واحدة 1- صفر والهزيمة أمام سموحة بهدفين نظيفين ثم الفوز في الدور ربع النهائي على فريق انبي بهدفين نظيفين.

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح ومحمود شبانة وهشام صلاح وسيف تقا وإسلام أبو سليمة وأحمد غنيم وعمرو صالح والحبيب حسن وعبد الغني محمد وعمر طارق الوحش وناصر ناصر ومورو ساليفو وخالد الغندور وبلال السيد ورجب عمران وأحمد عيد وفوزي الحناوي وناموري تراوري وبيكالي اوبامي.

وشهدت القائمة عودة إسلام أبوسليمة ومورو ساليفو بينما يغيب الأنجولي كريستوفاو مابولولو لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية، وكريم الديب وأحمد عادل ميسي بسبب الإصابة والغاني بنجامين بواتينج للإيقاف.

سيراميكا كليوباترا هزم سموحة في ربع النهائي

سيراميكا كليوباترا ومواصلة الدفاع عن اللقب

في المقابل يسعى سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي والتأهل للمباراة النهائية وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد العروض القوية التي قدمها في بطولة كأس رابطة الأندية وعدم تعرضه للهزيمة في المباريات الأربع التي خاضها.

وتأهل سيراميكا كليوباترا للدورنصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثالثة في الدور الأول بالفوزعلى إنبي بهدفين نظيفين وعلى الإسماعيلي 3-1 والتعادل مع الداخلية بهدف لكل منهماثم الفوز في الدور ربع النهائي على فريق سموحة بهدفين نظيفين.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية الاتحاد السكندرى سيراميكا كليوباترا طارق العشري أيمن الرمادي

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