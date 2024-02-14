الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندري يستضيف طلائع الجيش في الأسبوع الثاني عشر لدوري نايل

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري فاز في مباراته الأخيرة بالدوري على الداخلية

يستضيف الاتحاد السكندري فريق طلائع الجيش في الرابعة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة دوري نايل .

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الثالث برصيد 18 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي من الإسبوعين الثامن والتاسع وحقق الاتحاد السكندري خمسة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 14 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 .

واكتفي الاتحاد السكندري بإبرام صفقتين فقط في الانتقالات الشتوية وتعاقد مع شريف رضا لاعب سموحة على سبيل الإعارة والغينى ناموري تراوري مواليد 2005.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة طلائع الجيش 

طارق العشري المدير الفني لفريق الأول الاتحاد السكندري اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : المهدي سليمان وعمر صلاح وأحمد غنيم وسيف تقا وهشام صلاح وعمرو صالح وإسلام أبو سليمة ومصطفى إبراهيم وشريف رضا وناصر ناصر وعمر طارق الوحش وعبد الغني محمد وفوزي الحناوي ومورو ساليفو وبلال السيد وكريم الديب وبيكالي اوبامي ومحمود سطوحي وبنيجامين بواتينج وكريستوفاومابولولو.

وشهدت القائمة غياب أحمد عيد ومحمود شبانة ورجب عمران وأحمد عادل " ميسى " بسبب الإصابة وخالد الغندورللايقاف لحصوله على ثلاثة انذارات.

طلائع الجيش يسعى لمواصلة صحوته

في المقابل يحتل طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني المركز الخامس برصيد 17 نقط من 11 مباراة وحقق طلائع الجيش خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر أربع مباريات وسجل 11 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20 .

ويسعى طلائع الجيش لمواصلة صحوته التي بدأن بالفوز على زد إف سي في دوري نايل ثم التألق في كأس رابطة الأندية والتأهل للمباراة النهائية.

وأبرم طلائع الجيش أربع صفقات في الانتقلات الشتوية بضم عمر السعيد ومحمد عبد السلام لاعبي مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة وباشا محمد باشا حارس الألومنيوم بجانب عودة أحمد سمير من الأهلي الليبي .

بطولة دوري نايل الاتحاد السكندرى طلائع الجيش طارق العشري عبد الحميد بسيوني

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