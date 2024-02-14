دوري نايل.. زد إف سي يواجه بيراميدز في مباراة القمة بالأسبوع الـ12

يشهد ستاد القاهرة في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين زد إف سي وبيراميدز في الأسبوع الثاني عشر من مسابقة دوري نايل.

زد إف سي يدافع عن الصدارة

ويحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي صدارة جدول دوري نايل برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن وحقق زد إف سي خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات ونال هزيمة واحدة وسجل 16 هدفا ودخل مرماه 11 هدفا ويسعى للفوز والاحتفاظ بالقمة.

وتعاقد زد إف سي مع سبعة لاعبين في الانتقالات الشتوية وهم عبد الله بكري وأحمد صغيري من فاركو والنيجيري رشيد أحمد وعبد الرحمن البانوبي ومحمود نبيل من سيراميكا كليوباترا ومحمد سيد بازوكا مدافع غزل المحلة السابق وأحمد زكي لاعب الزمالك.

أول اختبار ليورتشيتش مع بيراميدز

على الجانب الأخر يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع الجونة والمقاولون وسموحة وحقق بيراميدز خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل 12 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20، خاصة أن المباراة هى الأولى لمدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش الذي تولي المسئولية بعد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأبرم بيراميدز صفقتين فقط في الانتقالات الشتوية بضم مروان حمدي مهاجم المصري ومحمود زلاكة لاعب سيراميكا كليوباترا.

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد الشناوي وأحمد ميهوب ويوسف نادر وأحمد فتحي ومحمد حمدي وكريم حافظ وأحمد سامي وأسامة جلال ومحمد الشيبي وإبراهيم بلاتي توريه ومهند لاشين ومصطفى فتحي ووليد الكرتي ومحمود زلاكة وأحمد توفيق ورمضان صبحي ومحمود دونجا ومحمد رضا وإبراهيم عادل وفخري لاكاي ومروان حمدي ودودو الجباس.