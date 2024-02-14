تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري بـ"دوري نايل"

أعلن عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويحل طلائع الجيش ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري، في تمام الرابعة عصر اليوم الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، في ثاني أيام الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبدالرحمن زولا وخالد سطوحي، وعمرو طارق وأحمد متعب.

خط الوسط: موسى دياوارا وحميد ماو، وفريد شوقي وعبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: يسري وحيد وجودين.

وعلى مقاعد البدلاء:-

محمد عبدالسلام ومحمد حمدي زكي، وإسلام محارب والسيد أحمد، وعماد سيد معوض وعلي حمدي، ومحمد دياب ومحمد هاني، وبول جوليوس.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري، في الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل، في تمام الرابعة عصر اليوم، عبر إحدى قناتي أون تايم سبورت، يصاحبها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحللين الرياضيين.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

يقود مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري، في الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من

موقف طلائع الجيش بدوري نايل (نسخة 2023/2024)

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل برصيد 17 نقطة من 11 مباراة.

وحقق الفريق العسكري الفوز في 5 مباريات، بينما كان التعادل الإيجابي حاضرا في مواجهتين فقط، مع تلقي أربع هزائم.

التعادل الإيجابي ييسيطر على نتائج أمس بدوري نايل

وكان عجلة الدوران، قد عاد مجددا لمسابقة دوري نايل بعد توقف دام لأكثر من شهر ونصف، بسبب فعاليات “كان 2023”، وتوج بلقبها منتخب كوت ديفوار، حيث سيطر التعادل الإيجابي، على نتيجة مواجهتي الأمس، الجونة والمصري البورسعيدي بنتيجة 2/2، وسموحة والبنك الأهلي 1/1.