الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري نايل: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الاتحاد وطلائع الجيش

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 مواجهة الاتحاد ونظيره طلائع الجيش، التي أقيمت مساء الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وافتتح التسجيل أولا للاتحاد السكندري، عبدالغني محمد، في الدقيقة الـ7 من عرضية زميله بواتينج يسار منطقة الجزاء ابعدها الحارس محمد شعبان فوصلت للاعب مجددا، الذي قام بإيداع الكرة بكل سهولة داخل مرمى الطلائع.

وفي الدقيقة الـ17، يضيف ناصر ناصر، ثاني أهداف الاتحاد السكندري، من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ36، يمنح إسلام أبوسليمة مدافع الاتحاد السكندري، فريق طلائع الجيش أول الأهداف، مسجلا الكرة بالخطأ في مرماه.

وبعد هجوم مكثف، ينجح محمد حمدي زكي، في إدراك التعادل للاتحاد السكندري، في الدقيقة الـ83 من عمر المباراة، من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده لـ19 نقطة، محافظا على تواجده بالمربع الذهبي في المركز الثالث، يلي طلائع الجيش رابعا برصيد  18 نقطة.

وبدأ الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط: عبدالغني محمد وناصر ناصر، وعمرو صالح وشريف رضا.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

عمر صلاح ومورو ساليفو، وعمر الوحش وبيكالي أوبامي، ومحمود سطوحي وبلال السيد، ومصطفى إبراهيم وأحمد غنيم، وفوزي الحناوي.

أما تشكيل طلائع الجيش كان التالي: 

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبدالرحمن زولا وخالد سطوحي، وعمرو طارق وأحمد متعب.

خط الوسط: موسى دياوارا وحميد ماو، وفريد شوقي وعبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: يسري وحيد وجودين.

وعلى مقاعد البدلاء:-

محمد عبدالسلام ومحمد حمدي زكي، وإسلام محارب والسيد أحمد، وعماد سيد معوض وعلي حمدي، ومحمد دياب ومحمد هاني، وبول جوليوس.

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