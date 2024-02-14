الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الاتحاد السكندرى يتقدم على طلائع الجيش بدورى نايل

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري ونظيره طلائع الجيش، المقام حاليا على استاد الإسكندرية، بتقدم زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023 /2024).

افتتح التسجيل أولا للاتحاد السكندري، عبدالغني محمد، في الدقيقة الـ7، من عرضية زميله بواتينج يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد شعبان فوصلت للاعب مجددا، الذي قام بإيداع الكرة بكل سهولة داخل مرمى الطلائع.

وفي الدقيقة الـ17، يضيف ناصر ناصر، ثاني أهداف الاتحاد السكندري، من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ36، يمنح إسلام أبوسليمة مدافع الاتحاد السكندري، فريق طلائع الجيش أول الأهداف، مسجلا الكرة بالخطأ في مرماه.

وكان الاتحاد السكندري، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح وسيف تقا، وإسلام أبوسليمة وكريم الديب.

خط الوسط: عبدالغني محمد وناصر ناصر، وعمرو صالح وشريف رضا.

خط الهجوم: بنجامين بواتينج ومابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عمر صلاح ومورو ساليفو، وعمر الوحش وبيكالي أوبامي، ومحمود سطوحي وبلال السيد، ومصطفى إبراهيم وأحمد غنيم، وفوزي الحناوي.

أما تشكيل طلائع الجيش فكان كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد عبدالرحمن زولا وخالد سطوحي، وعمرو طارق وأحمد متعب.

خط الوسط: موسى دياوارا وحميد ماو، وفريد شوقي وعبدالرحمن شيكا.

خط الهجوم: يسري وحيد وجودين.

ويجلس على مقاعد البدلاء:-

محمد عبدالسلام ومحمد حمدي زكي، وإسلام محارب والسيد أحمد، وعماد سيد معوض وعلي حمدي، ومحمد دياب ومحمد هاني، وبول جوليوس.

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