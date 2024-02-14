التعادل السلبي يحسم مباراة بيراميدز وزد في دوري نايل

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة بيراميدز وزد التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

وشهدت المباراة العديد من الفرصة المهدرة من جانب الفريقين.

ارتفع رصيد زد عند 20 نقطة في المركز الثاني من 11 مباراة، كما رفع بيراميدز رصيده عند 18 نقطة في المركز الرابع من 9 مباريات.

اقرأ أيضا.. تشكيل مباراة بيراميدز وزد في دوري نايل موسم 2023-2024



أحداث المباراة

فريق زد استهل المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدف التقدم بعد 4 دقائق لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على شادي حسين.

في الدقيقة 6 كرة عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع زد إلى رمية تماس.

في الدقيقة 13، المباراة متوقفة لعلاج مصطفى سعد لاعب زد بعد سقوطه في كرة مشتركة مع محمد حمدي.

كرة عرضية من محمد حمدي لاعب بيراميدز من جهة اليسار أبعدها لاعب زد مصطفى زيكو عن مناطق الخطورة.

تسديدة من مروان حمدي لاعب بيراميدز من يسار منطقة الجزاء ردت من عبد الله بكري مدافع زد.

فرصة خطيرة لفريق زد في الدقيقة 31 بعد تسديد من لمسة واحدة من مصطفى سعد لاعب زد من يسار منطقة الجزاء ردت من يمين العارضة.

فرصة خطيرة لفريق بيراميدز في الدقيقوة 38 بعد تسديدة أرضية زاحفة من محمد الشيبي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء ابعدها حارس زد عمرو حسام من أسفل يمين مرماه.

مصطفى فتحي لاعب بيراميدز من من جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها الحارس عمرو حسام عن مناطق الخطورة.

فرصة خطيرة لفريق زد قبل انتهاء الشوط الأول بعد تسديدة بباطن القدم اليسرى من مصطفى سعد لاعب زد من على حدود منطقة الجزاء ابعدها الحارس أحمد الشناوي من أقصى يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

تسديدة من محمد أشرف لاعب زد من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

تسديدة من مصطفى زيكو لاعب زد من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

شادي حسين لاعب زد مر بشكل رائع من جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها دفاع بيراميدز عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 65 ركلة ركنية لزد من جهة اليمين نفذها محمد رضا بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ابعدها أحمد الشناوي فتابعها مصطفى سعد بتسديدة من لمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

في الدقيقة 75 كرة عرضية من محمد حمدي لاعب بيراميدز من جهة اليسار قابلها مروان حمدي المنفرد تماما بالمرمى بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات مرت بجوار القائم الأيسر.

قبل نهاية المباراة، تسديدة من أحمد سامي من داخل منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة.

