الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل مباراة بيراميدز وزد في دوري نايل موسم 2023-2024

بيراميدز وزد
بيراميدز وزد

أعلن محمود فتح الله المدرب المؤقت لفريق بيراميدز ومجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد، التشكيل الذي يخوض به كل فريق مباراة اليوم ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نايل موسم 2023-2024.

وشهد تشكيل بيراميدز، عودة أحمد الشناوي مرة أخرى بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة التي حرمته من المشاركة خلال الفترة الأخيرة قبل أن ينضم لمنتخب مصر في امم أفريقيا.

ويجلس الثنائي إبراهيم عادل ورمضان صبحي على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام زد.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي.

دكة البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود عبد العاطي - أحمد توفيق - محمد رضا - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - دودو الجباس.

أما تشكيل زد فقد جاء كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: عبد الله بكري - مصطفى العش - محمد رضا - محمد أشرف

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد عاطف قطة - أحمد الصغيري - مصطفى سعد.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين.

ويحتل بيراميدز في المركز الخامس برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي زد في المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 10 مباريات.

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