أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلى بدورى نايل

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الإسماعيلي، بدوري نايل (موسم 2023 /2024).

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل (موسم 2023 /2024)

ويحل سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد الإسماعيلية، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة بدوري نايل (موسم 2023 /2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الإسماعيلي بدوري نايل (موسم 2023 /2024)

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبدالرحمن بودي.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - أحمد القندوسي - صديق أوجولا - فيفور أكيم.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي الجابري - خالد صبحي - سعد سمير - أحمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج - يوسف بعرور - مروان عثمان - جون إيبوكا.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل (موسم 2023 /2024)

تنقل مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، في ختام الجولة الثانية عشرة بدوري نايل، عبر قناة أون تايم سبورت 1.

ويسبق المباراة تقديم استديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والمحللين الرياضيين.

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بدوري نايل (موسم 2023/2024)

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023 /2024)

يقود مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، في ختام الجولة الثانية عشرة بدوري نايل، طاقم تحكيمي مكون من هشام القاضي حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، وحاتم علاء حكم مساعد ثان، ومحمود ناصف حكما رابعا، ومحمود ناجي حكم تقنية فيديو، وأحمد جمال حكم مساعد تقنية فيديو.

طاقم حكام مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023/2024)

موقف سيراميكا كليوباترا بجدول ترتيب دوري نايل (موسم 2023 /2024)

ويحتل سيراميكا كليوباترا، المركز التاسع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان مع المصري والزمالك من الأسبوعين العاشر والحادي عشر.

وحقق سيراميكا كليوباترا أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات.

الاتحاد السكندري بوابة سيراميكا لنهائي كأس الرابطة

منح الاتحاد السكندري فريق سيراميكا كليوباترا، بطاقة العبور للمباراة النهائية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الثانية على التوالي، ليواجه طلائع الجيش.