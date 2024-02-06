سيراميكا فرز أول.. تغلب على الاتحاد وينتظر الطلائع في نهائي كأس الرابطة

حقق سيراميكا كليوباترا فوزه بهدف دون رد على الاتحاد السكندري في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم على استاد الإسكندرية في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية.

بذلك يصعد فريق سيراميكا للمباراة النهائية لمواجهة طلائع الجيش بعد تخطي الطلائع عقبة المصرى البورسعيدى.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول بالفوزعلى مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بنتيجة واحدة 1- صفر والهزيمة أمام سموحة بهدفين نظيفين ثم الفوز في الدور ربع النهائي على فريق انبي بهدفين نظيفين.

واستعان طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بـ 20 لاعبا للمباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح ومحمود شبانة وهشام صلاح وسيف تقا وإسلام أبو سليمة وأحمد غنيم وعمرو صالح والحبيب حسن وعبد الغني محمد وعمر طارق الوحش وناصر ناصر ومورو ساليفو وخالد الغندور وبلال السيد ورجب عمران وأحمد عيد وفوزي الحناوي وناموري تراوري وبيكالي اوبامي.

وشهدت القائمة عودة إسلام أبوسليمة ومورو ساليفو بينما يغيب الأنجولي كريستوفاو مابولولو لمشاركته مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية، وكريم الديب وأحمد عادل ميسي بسبب الإصابة والغاني بنجامين بواتينج للإيقاف.

سيراميكا كليوباترا ومواصلة الدفاع عن اللقب

في المقابل يسعى سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي بعد التأهل للمباراة النهائية وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد العروض القوية التي قدمها في بطولة كأس رابطة الأندية وعدم تعرضه للهزيمة في المباريات التي خاضها.

وتأهل سيراميكا للدورنصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثالثة في الدور الأول بالفوزعلى إنبي بهدفين نظيفين وعلى الإسماعيلي 3-1 والتعادل مع الداخلية بهدف لكل منهماثم الفوز في الدور ربع النهائي على فريق سموحة بهدفين نظيفين.

كما تأهل فريق طلائع الجيش للمباراة النهائية للنسخة الثالثة من كأس رابطة الأندية لكرة القدم بالفوز على المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة 1-1 حيث تقدم النيجيري جودوين شيكا بهدف لطلائع الجيش في الدقيقة 14، وأدرك صلاح محسن التعادل للمصري البورسعيدي في الدقيقة 73.