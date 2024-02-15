الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك يزف "بشرى سارة" لجماهيره بشأن إصابة الونش

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش

زف الحساب الرسمي لنادي الزمالك بشرى سارة إلى جماهير القلعة البيضاء، بشأن إصابة المدافع الدولي محمود الونش.

وكتب الحساب الرسمي للقلعة البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جراحة ناجحة لمدافعنا الدولي محمود حمدي الونش".

وأضاف الحساب الرسمي للزمالك: "ننتظر عودتك لنا بقوة من أجل تدعيم خط الدفاع".

تجدر الإشارة إلى أن المدافع الدولي، محمود الونش، أصيب بالرباط الصليبي للمرة الثانية على التوالي، وهو ما استدعى خضوعه لعملية جراحية عاجلة مرة أخرى.

مران الزمالك.. جوميز يلقي محاضرة على اللاعبين وانتظام جابر وتدريبات خاصة لمنسي

وفي سياق مختلف، ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفارس الأبيض، محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة بدوري نايل.

وشهدت المحاضرة قيام المدير الفني بشرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بجانب توضيح بعض الأخطاء التي ظهرت مؤخرًا وكيفية العمل على تصحيحها.

وعلى الجانب الآخر، خضع المهاجم ناصر منسي لمجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش المران.

واكتفى المهاجم بعمل فقرة تدريبية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، في ظل تعرضه للإصابة بكدمة في وجه القدم خلال التدريبات الجماعية الأخيرة.

أما عمر جابر، الظهير الأيمن، انتظم في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد مؤخرًا، تسببت في حصوله على راحة من مران أمس الأربعاء.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بدوري نايل (نسخة 2023-2024)

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي، في تمام السابعة مساء الإثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023-2024).

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