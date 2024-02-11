الونش يطير إلى ألمانيا مساء اليوم لإجراء جراحة "الصليبى"

يغادر محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة مساء اليوم الأحد متجهًا إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لجراحة الرباط الصليبي، رفقة الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يخضع الونش لفحوصات أخيرة فور السفر إلى ألمانيا قبل الخضوع للعملية الجراحية.

وكان الزمالك قد أعلن عن إصابة "الونش" بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب في التدريبات.

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على التواصل مع اللاعب محمود حمدي الونش، للاطمئنان عليه قبل السفر، وإنهاء الأوراق الخاصة برحلة العلاج في ألمانيا، كما وعد مسئولو الزمالك اللاعب بتجهيز كل احتياجاته طوال فترة وجوده في الخارج لتلقي العلاج.

الزمالك يخوض وديتين أمام ليفلز والفيوم غدًا

كشف عمرو أبوالعز، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض مباراتين وديتين غدًا الإثنين المقبل، في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الإداري للفريق أن الزمالك سيلتقي مع فريقي ليفلز والفيوم في مباراتين وديتين غدًا الإثنين، بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بخوض مباراتين وديتين لتجهيز اللاعبين لاستئناف الدوري.

وكان الفريق الأبيض خاض مباراتين وديتين يوم الخميس الماضي، أمام فريقي الشباب بالنادي مواليد 2003 و2005، للوقوف على حالة اللاعبين الفنية والبدنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها بعد خوض 8 مباريات، حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في مواجهتين وخسر في ثلاث مباريات أمام المصري البورسعيدي وإنبي وزد إف سي.