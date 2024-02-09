محمود علاء يوقع لـ«بيراميدز».. و«الونش» يستعد للسفر إلى ألمانيا

يستأنف فريق كرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليومية، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق، أمس الجمعة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، المقررة إقامتها يوم ١٩ فبراير الجارى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدورى العام.

وتعد مواجهة الإسماعيلى المباراة الرسمية الأولى التى يخوضها الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى الجديد، الذى قرر خوض التدريبات، بداية من اليوم، فى «مشروع الهدف» بالسادس من أكتوبر، نظرًا لإجراء بعض الإصلاحات فى ملعب «حلمى زامورا».

ويعتزم «جوميز» زيادة الحمل التدريبى للاعبى الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، للوصول بهم إلى أعلى فورمة فنية وبدنية، قبل النزول بهذا الحمل التدريبى بشكل تدريجى، قبل مباراة الإسماعيلى.

وحرص مدرب الزمالك، خلال اليومين الماضيين، على مشاهدة عدة مباريات لفريق الإسماعيلى فى الدورى، للوقوف على عناصر القوة والضعف فى صفوفه، ووضغ الخطة الأمثل للفوز عليه، خاصة مع رغبته القوية فى تفادى أى «مطبات»، خلال مواجهته الأولى مع «الفارس الأبيض»، وتأكيد أنه سيكون ندًا قويًا لجميع أندية القمة، خلال الفترة المقبلة.

ويواصل محمود حمدى «الونش»، مدافع الزمالك، استخراج كل الأوراق اللازمة للسفر إلى ألمانيا، للخضوع لعملية جراحية فى الرباط الصليبى.

واستقرت إدارة الزمالك على سفر «الونش» إلى قطر للتأهيل، عقب عودته من ألمانيا، وخضوعه لعملية الرباط الصليبى، حتى يتمكن من العودة سريعًا، فى ظل حاجة الفريق لخدماته.

وتأكد غياب مدافع الزمالك عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، خلال التدريبات على ملعب «حلمى زامورا».

ووقع محمود علاء، مدافع الزمالك، على عقود مبدئية للانتقال إلى بيراميدز، بعد حالة التجاهل التى وجدها من إدارة النادى، وعدم جلوس أى من أعضاء مجلس الإدارة معه للتفاوض حول تجديد عقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، فضلًا عن محاولة الإدارة التخلص منه، من خلال إدخاله فى صفقات تبادلية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ووافق «علاء» على الانتقال إلى بيراميدز، فى نهاية الموسم الجارى، دون حصول الزمالك على أى مقابل مادى، لانتهاء عقد اللاعب مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، وبالتالى أحقيته فى التوقيع لأى فريق، بداية من يناير الماضى، دون الحصول على موافقة إدارة «القلعة البيضاء».