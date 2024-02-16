"الصحة الروسية": ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكرانى على مدينة بيلجورود إلى سبعة

قالت وزارة الصحة الروسية، إن عدد القتلى في أعقاب الهجوم الأخير للقوات المسلحة الأوكرانية على بيلجورود ارتفع إلى سبعة أشخاص وأصيب 18 شخصا.

ونقلت وكالة (تاس) عن الخدمة الصحفية للوزارة أنه "وفقا لأحدث البيانات، قتل سبعة أشخاص، بينهم طفل واحد، جراء القصف. وأصيب ثمانية عشر شخصًا، بينهم أربعة أطفال، بجروح. تلقى أربعة منهم العلاج في العيادات الخارجية، وتم نقل 14 شخصا إلى المستشفى في حالات مختلفة، وهم في حالة حرجة وتلقت كل المساعدات اللازمة".

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن إيصال المساعدات للمصابين في الهجوم يتم تحت الإشراف المباشر لوزير الصحة ميخائيل موراشكو.

وقصفت القوات المسلحة الأوكرانية منشآت مدنية في بيلجورود بعد ظهر الخميس. وبحسب وزارة الدفاع الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 14 صاروخا لراجمات الصواريخ من طراز فامبير فوق أراضي منطقة بيلجورود الحدودية.