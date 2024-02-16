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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو واحد جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية، وسجلت اليوم 92 جنيهًا وهي نفس الارتفاعات القياسية التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 16-2-2024.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية 92جنيهًا، وقد تتخطى الـ100 جنيه حتى تصل إلى المستهلك. 

الفراخ البيضاء بـ96 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024 

أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

 بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ الساسو:109 جنيه في بورصة الدواجن. 

أسعار الفراخ امهات بيضاء: 75 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البلدي: 140 جنيهًا في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

  • كتكوت أبيض 33 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو 13 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض شركات 38 جنيهًا.
  • كتكوت أبيض قطعان 30.25 جنيه.
  • كتكوت ساسو بيور  12.50 جنيه.
  • كتكوت بلدي 5.50 جنيه.
  • كتكوت هجين  7.50 جنيه.
  • كتكوت ساسو بيور 12.50 جنيه.
  • كتكوت بلدي 5.50 جنيه.
  • كتكوت جيل ثاني 9 جنيهات.
  • كتكوت روزي بيور 11.50 جنيه.
  • الوطنية 36.50 جنيه.
  • الوادي 36 جنيهًا.
  • نيوهوب 37 جنيهًا.
  • الفيروز 35.50 جنيه.
  • مكه المكرمة 36 جنيهًا.
  • رواد النيل 32 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

  • بط مولار: 35.00 جنيه.
  • بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى 26.00 جنيه.
  • بط فرنساوى بكينى ابيض والوان 17.00 جنيه.

سعر البيض اليوم 

استقر سعر بيض أبيض: 149 جنيهًا. 

استقر سعر بيض أحمر: 151 جنيهًا.  

استقر سعر بيض بلدي: 140 جنيهًا.

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