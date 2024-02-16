عاجل.. واشنطن تحقق فى استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض بغزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "استمرار جرائم الاحتلال.. واشنطن تحقق في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض بغزة".

في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، تتواصل وحشية جيش الاحتلال وجرائمه بحق المدنيين بالمخالفة لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومنذ اللحظات الأولى للعدوان، لم يتورع جيش الاحتلال عن استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وأشارت تقارير عدة إلى استخدام جيش الاحتلال قذائف الفسفور الأبيض في قصف أهداف مدنية داخل القطاع.

وأكدت منظمات دولية عديدة استخدام إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض في قصفها المتواصل على القطاع المكتظ بالمدنيين بعد أيام قليلة فقط على بدء العدوان، محذرة من استخدام تلك القذائف المحرمة دوليًا.

التقارير الدولية أثارت ردود فعل واسعة ودعت وزارة الخارجية الأمريكية للإعلان عن التحقيق فيما وصفته بمزاعم استخدام جيش الاحتلال تلك النوعية من الذخائر في غاراتها على قطاع غزة، حيث تهدف التحقيقات الأمريكية التثبت من الأسلحة التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت بشكل غير صحيح ما أدى إلى قتل آلاف المدنيين.