الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا في المحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع في محافظات جمهورية مصر العربية.

وقالت الأرصاد إن حالة الطقس ستكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الغربية مائلا للدفء على جنوب الصعيد دافئا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

txt

أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 16-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية ويصحبها سقوط حبات البرد (الثلج) خلال طقس الجمعة على مناطق من محافظات: البحيرة- الإسكندرية- مطروح – البحيرة –بورسعيد – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال طقس الجمعة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومحافظات القناة وخليج السويس ومحافظات القاهرة الكبري وسيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة كما يلي:

  • القاهرة الوجه البحري 17- 10
  • السواحل الشمالية 17 – 10
  • جنوب سيناء 23- 14
  • شمال الصعيد 19-6
  • جنوب الصعيد 22-9

حالة الطقس غدًا

تشهد حالة الطقس يوم السبت 17 فبراير 2024 أمطار متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع 

يوم الأحد 18 فبراير 2024، تشهد حالة الطقس شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

لفتت الأرصاد إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 19 فبراير إلى الأربعاء 21 فبراير 2024 تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع 

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمحافظة مع انخفاض درجات الحرارة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

توجد فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من: (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد)، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الطقس حالة الطقس اليوم طقس الجمعة تفاصيل طقس الأسبوع حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

مواد متعلقة

7 نصائح مهمة ومبتكرة لإدارة توتر الطلاب مع بدء الدراسة

يسببه الكحول والسجائر.. علامات لسرطان الفم يمكن رؤيتها على أسنانك

أخبار فاتتك|موعد بدء تأهيل "الونش" وتحقيق فى استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض

قبل صدفة.. قائمة أعمال المخرج سامح عبد العزيز فى المواسم الرمضانية

بمناسبة مسلسل "صدفة".. "المتحدة" و"فانتدج" تعاون ناجح على مدار عامين

رمضان 2024.. تفاصيل دور عصام السقا في مسلسل "صدفة"

مسلسلات رمضان 2024.. قبل "محارب" قائمة أعمال حسن الرداد مع "السبكي"

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

الأكثر قراءة

وفاة السياسى الروسى المعارض أليكسى نافالنى فى السجن

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى إطلاق نار على موقف للحافلات بعسقلان

"دماء على الأسفلت".. حوادث الطرق مسلسل لا ينتهي

مهووس بالنساء ويتذرع بالشرع.. ابنة "زعيم داعش" تكشف أسرارًا جديدة عن والدها

مقتل مُنفذ عملية إطلاق النار فى محطة للحافلات بكريات ملاخى بعسقلان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة إردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى