الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا في المحافظات

كشفت الأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع في محافظات جمهورية مصر العربية.

وقالت الأرصاد إن حالة الطقس ستكون مائلة للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الغربية مائلا للدفء على جنوب الصعيد دافئا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية ويصحبها سقوط حبات البرد (الثلج) خلال طقس الجمعة على مناطق من محافظات: البحيرة- الإسكندرية- مطروح – البحيرة –بورسعيد – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال طقس الجمعة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومحافظات القناة وخليج السويس ومحافظات القاهرة الكبري وسيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة كما يلي:

القاهرة الوجه البحري 17- 10

السواحل الشمالية 17 – 10

جنوب سيناء 23- 14

شمال الصعيد 19-6

جنوب الصعيد 22-9

حالة الطقس غدًا

تشهد حالة الطقس يوم السبت 17 فبراير 2024 أمطار متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

يوم الأحد 18 فبراير 2024، تشهد حالة الطقس شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

لفتت الأرصاد إلى أن حالة الطقس خلال الفترة من الاثنين 19 فبراير إلى الأربعاء 21 فبراير 2024 تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمحافظة مع انخفاض درجات الحرارة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

توجد فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من: (مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد)، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة.