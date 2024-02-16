أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 16-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تمتد حالة الطقس غير المستقرة والتي بدأت أمس الخميس، مع استمرار تشكل الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، وتعرض الدستور في التقرير التالي أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 16-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ويكون باردا على السواحل الغربية مائلا للدفء على جنوب الصعيد دافئا على جنوب سيناء، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتشكل أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما تتشكل شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس البارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على الإسكندرية والسواحل الشمالية، كما تتشكل أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بور سعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10.

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11.

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08.

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 09.

أسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10.