طبيب لـ"الدستور": لقاح الكوليرا آمن من سن عامين.. وضروري للمسافرين

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن إحصائيات مصابي مرض الكوليرا حول العالم الذي بدأ في التفشي بكثرة مع بداية العام، حيث تم الإبلاغ عن 40900 إصابة، و775 حالة وفاة في شهر يناير فقط من 17 دولة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد أبوعامر، متخصص في المناعة والطفيليات، إن مرض الكوليرا ينتشر عن طريق المياه التي تحتوي على البكتيريا، ويسبب هذا المرض إسهالًأ وجفافًا شديدًا، وإذا لم يتم علاجها بدقه فإنها يمكن أن تكون قاتلة خلال ساعات سواء في الأصحاء أو كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف محمد أبوعامر، لـ"الدستور"، أن بعض الدول استطاعت القضاء على الكوليرا في معظم البلدان النامية عن طريق تعظيم دور الصرف الصحي الحديث ومعالجة المياه بالطرق الحديثة المختلفة.

وأكد أن هذا المرض لازال موجودًا في بعض دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا ويرتفع خطر الإصابة بوباء الكوليرا عند الحرب أو الكوارث الطبيعية في الأشخاص الذين يعيشون في الظروف المعيشية الصعبة المزدحمة.

وأوضح محمد أبوعامر، أن أعراض أغلب حالات الكوليرا تكون عبارة عن إسهال بسيط أو معتدل، وفي بعض الحالات الحرجة يسبب مشاكل صحية خطيرة مع بعض المؤشرات والأعراض الشديدة للكوليرا وغالبًا ما تظهر خلال عدة أيام من الإصابة بالعدوى.

وأكد محمد أبوعامر، أن لقاح الكوليرا يعتبر آمن ومهم جدًا خصوصًا للمسافرين إلى المناطق الموبوءة بمرض الكوليرا، ويُوصى به للأشخاص بين سن عامين و64 عامًا الذين يخططون للسفر إلى أماكن انتشرت فيها الكوليرا أو تنتشر فيها بانتظام.