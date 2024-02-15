القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، تقدم دراما رمضان منافسة قوية بين مسلسلات موسم 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقبيل رمضان يرصد "الدستور" في السطور التالية قائمة أبرز مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات المتحدة 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8

المسلسل من بطولة النجوم: أحمد مكي أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم.

مسلسل الحشاشين

وهو مسلسل تاريخي من بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، إسلام جمال.

الحشاشين من إخراج بيتر ميمي، تأليف عبدالرحيم كمال.

مسلسل محارب

من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، وهو من بطولة حسن الرداد ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور.

مسلسل صيد العقارب

وهو من بطولة النجوم: غادة عبدالرازق رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد علاء، أحمد فهيم، هشام إسماعيل.

ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

مسلسل جودر

وهو من بطولة النجوم: ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنى.

كما أنه من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل صدفة

وهو من بطولة النجوم: ريهام حجاج، خالد الصاوي،عصام السقا،ميار الغيطي،سلوى خطاب، رحاب الجمل، ومن تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل إمبراطورية ميم

ومن بطولة النجوم: خالد النبوى نور النبوي، حلا شيحا، هاجر السراج، إيمان السيد، محمد محمود عبدالعزيز.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

مسلسل "بيت الرفاعي"

ومن بطولة النجم أمير كرارة، أحمد رزق، ريم مصطفى، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل.

ومن تأليف بيتر ميمي، إخراج: أحمد نادر جلال

مسلسل مسار إجباري

من تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، ومن بطولة: أحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.