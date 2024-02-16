بعد الأمطار وحالة عدم الاستقرار.. "الأرصاد" تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، خاصة بعد أن شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، مضيفة أن هناك أمطارا بشكل متفاوت ومتفرق في معظم محافظات الوجه البحري وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": من المتوقع بداية من السبت اعتدال الأجواء بشكل نسبي، وستبدأ قيم درجات الحرارة في الارتفاع عن اليوم، خاصة أنه سيكون هناك هدوء للرياح فبالتالي سنشعر بتحسن حالة الطقس، وستقل كميات الأمطار.

أمطار متوسطة وخفيفة على السواحل وجنوب الوجه البحرى الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة منار غانم وجود أمطار في الفترة المقبلة من خفيفة لمتوسطة على المناطق الساحلية، وخفيفة في جنوب الوجه البحري، وستتلاشى من المحافظات الداخلية تدريجيًا، وخلال يومي الأحد والإثنين المقبل سيكون هناك مزيد من التحسن الملحوظ في درجات الحرارة وحالة الطقس. وقد تأثرت معظم المحافظات بتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية، يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مدار اليوم، والتي تمتد إلى الداخل بمناطق من الوجه البحرى ومدن القناة تكون أقل حدة، كما تصل إلى سيناء، وتكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا شديدة البرودة ليلا

وأوضحت أن هناك استقرارا تاما في الأجواء الجوية وعودة المرتقع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، وظهور الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم