السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رامى صبرى يتألق فى حفل القرن ويشارك فريق عمله غناء "النهايات أخلاق" (صور)

حفل رامي صبري
حفل رامي صبري

أحيا النجم رامي صبري حفله الغنائي الضخم بفاميلي بارك مساء اليوم بمناسبة عيد الحب بحضور جماهيري كامل العدد في أول حفلاته بمصر بعد إطلاق ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي حقق نجاحا كبيرا بداية العام الجاري.

 

حفل رامي صبري
 

وخلال الحفل قدم رامي عددًا من المفاجآت؛ حيث غنى أغنية "بين الحيطان" للمرة الأولى لايف كما قدم أغنية "النهايات أخلاق" مع فريق عمل الأغنية على مسرح الحفل، وقدم "يمكن خير" و"حياتي مش تمام" و"إنتي جنان" و"شطبنا" وغيرها من الأغنيات كما حرص على تلبية طلبات جمهوره الذي طلب منه عددا من الأغنيات.

 

ويعد الحفل هو الأضخم خلال موسم عيد الحفل ويتواجد في الحفل أيضا الكينج محمد منير وشارموفرز حيث حرص الجمهور على التواجد بكثافة لحضور الحفل ورفع الحفل شعار كامل العدد حيث تواجد الجمهور قبل الحفل بشاعات، وأقدمت الشركة المنظمة للحفل على الاستعانة بأفضل التقنيات والتجهيزات للحفل.

 

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد”.

حفل رامي صبري
 
حفل رامي صبري
 
حفل رامي صبري
 
حفل رامي صبري
 
حفل رامي صبري
 
حفل رامي صبري
 
حفل رامي صبري
 
حفل رامي صبري
 
حفل رامي صبري
 

حفل رامي صبري
حفل رامي صبري
حفل رامي صبري رامى صبرى النجم رامي صبري النهايات أخلاق عيد الحب

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