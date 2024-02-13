محمد منير وشارموفرز ورامى صبرى فى "حفل القرن" بالتجمع.. 16 فبراير

في حدث موسيقي بازر؛ يستعد عشاق الفن لحضور "حفلة القرن" التي ستشهد تجمّع النجوم الثلاثة الكبار: الكينج محمد منير، فريق شارموفرز، والسوبر ستار رامي صبري.

ومن المقرر أن تُقام الفعالية يوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024، في فاميلي بارك بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

تُنظم هذا الحفل الضخم شركة Funcom الرائدة في تنظيم الفعاليات، وقد بُذلت جهود كبيرة لضمان تجربة موسيقية فريدة من نوعها.

حدث موسيقى استثنائى يجمع النجوم محمد منير وشارموفرز ورامى صبرى

وتُعد هذه الحفلة فرصة فريدة لمحبي الغناء العربي للتواصل مع نجومهم المفضلين والاستمتاع بأجواء لا تُنسى.

تتوافر التذاكر الآن ويمكن شراؤها عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لتذكرتي أو باستخدام تطبيق طلبات، حيث يمكن للجمهور طلب تذاكرهم واستلامها مباشرةً إلى أبواب منازلهم. للحصول على التذاكر ومزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط: Https://tazkarti.co/ConcertOfTheCentury.

يُذكر أن الأبواب ستُفتح للجمهور في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويُنصح بالحضور المبكر لتجنب الازدحام والتمكن من الاستمتاع بكامل فقرات الحفل.