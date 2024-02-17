السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الإعلام الحكومى بغزة: الاحتلال ارتكب 2503 مجازر راح ضحيتها 35775 شهيدا ومفقودا

أطفال غزة
أطفال غزة

 أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أنه تزامنًا مع مرور 133 يومًا على الحرب الإسرائيلية على القطاع المنكوب، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2503 مجازر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، راح ضحيتها 35775 شهيدًا ومفقودًا.

وأضاف المكتب، أن مستشفيات قطاع غزة وصل إليها جثامين 28775 شهيدًا، من ضمنهم 12660 طفلًا، و8570 امرأة، و340 من الطواقم الطبية، و46 من الدفاع المدني، و130 صحفيًا.

وبين المكتب، أن هناك سبعة آلاف مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 68552 مصابًا، من بينهم 11 ألف بحالات خطيرة، وتحتاج السفر إلى الخارج.

وأشار المكتب إلى أن هناك 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت في كل دقيقة، وهناك 700 ألف مصابون بالأمراض المعدية التي استشرت في القطاع نتيجة للنزوح المتكرر والمستمر، وثمانية آلاف حالة عدوى بالتهابات الكبد الوبائي الفيروسي.

 60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن هناك 60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، وهناك 350 ألف مريض بأمراض مزمنة معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، وهناك 99 حالة اعتقال في صفوف الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

وقدر المكتب عدد النازحين في القطاع بنحو 2 مليون، وأن هناك 142 مقرًا حكوميًا دمرها الاحتلال، و100 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

وقال المكتب، إن الاحتلال دمر 184 مسجدًا بشكل كلي و266 بشكل جزئي في قطاع غزة، إضافة إلى 3 كنائس استهدفها ودمرها إلى جانب 200 موقع أثري وتراثي.

وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، دمر الاحتلال 70 ألف وحدة سكنية كليًا، و290 ألف وحدة جزئيًا وجعلها غير صالحة للسكن.

وألقى الاحتلال - حسب المكتب - 66 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ السابع من شهر أكتوبر وأخرج 31 مستشفى عن الخدمة، إضافة إلى 53 مركزًا صحيًا، واستهدف 152 مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمر 124 سيارة إسعاف.

غزة الإحتلال الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزة الإعلام الحكومي بغزة 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عاجل.. تجدد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني على محافظة الحديدة اليمنية

عاجل.. نيويورك تايمز: إسرائيل هاجمت خطى أنابيب غاز فى إيران

سوزى الأردنية فى قبضة الأمن.. مصادر تكشف كواليس مأمورية الآداب لضبطها

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اللعبة الأميركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح