الإعلام الحكومى بغزة: الاحتلال ارتكب 2503 مجازر راح ضحيتها 35775 شهيدا ومفقودا

أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، أنه تزامنًا مع مرور 133 يومًا على الحرب الإسرائيلية على القطاع المنكوب، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2503 مجازر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، راح ضحيتها 35775 شهيدًا ومفقودًا.

وأضاف المكتب، أن مستشفيات قطاع غزة وصل إليها جثامين 28775 شهيدًا، من ضمنهم 12660 طفلًا، و8570 امرأة، و340 من الطواقم الطبية، و46 من الدفاع المدني، و130 صحفيًا.

وبين المكتب، أن هناك سبعة آلاف مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 68552 مصابًا، من بينهم 11 ألف بحالات خطيرة، وتحتاج السفر إلى الخارج.

وأشار المكتب إلى أن هناك 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت في كل دقيقة، وهناك 700 ألف مصابون بالأمراض المعدية التي استشرت في القطاع نتيجة للنزوح المتكرر والمستمر، وثمانية آلاف حالة عدوى بالتهابات الكبد الوبائي الفيروسي.

60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن هناك 60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، وهناك 350 ألف مريض بأمراض مزمنة معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية، وهناك 99 حالة اعتقال في صفوف الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

وقدر المكتب عدد النازحين في القطاع بنحو 2 مليون، وأن هناك 142 مقرًا حكوميًا دمرها الاحتلال، و100 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

وقال المكتب، إن الاحتلال دمر 184 مسجدًا بشكل كلي و266 بشكل جزئي في قطاع غزة، إضافة إلى 3 كنائس استهدفها ودمرها إلى جانب 200 موقع أثري وتراثي.

وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، دمر الاحتلال 70 ألف وحدة سكنية كليًا، و290 ألف وحدة جزئيًا وجعلها غير صالحة للسكن.

وألقى الاحتلال - حسب المكتب - 66 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ السابع من شهر أكتوبر وأخرج 31 مستشفى عن الخدمة، إضافة إلى 53 مركزًا صحيًا، واستهدف 152 مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمر 124 سيارة إسعاف.