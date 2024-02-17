السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

شركات البورصة ترفع رأسمالها بأكثر من نصف مليار جنيه منذ بداية 2024

البورصة المصرية
البورصة المصرية

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 579 مليون جنيه حتى يوم 11 فبراير الجاري، مقسمة بين 50 مليون جنيه خلال يناير، و529 مليون جنيه خلال أول 11 يومًا من الشهر الحالي.

وزادت شركتا القناة للتوكيلات الملاحية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية من 200 مليون سهم إلى 300 مليون سهم بقيمة 100 مليون جنيه للأولى، ومن 460 مليون سهم إلى 400 مليون سهم بقيمة 400 مليون جنيه للثانية.

زيادة رؤوس أموال شركات البورصة 302.2 مليار جنيه 

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وانعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-ثاني أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.

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