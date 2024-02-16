مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث وقصة مسلسل لحظة غضب بطولة النجمة صبا مبارك في رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب لـ " صبا مبارك"

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب لـ " صبا مبارك"

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب لـ " صبا مبارك"

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل لحظة غضب لـ " صبا مبارك"

ويبحث متابعين عن أخبار مسلسلات رمضان 2024 عن قصة مسلسل لحظة غضب وأبرز أحداث المسلسل المقرر عرضة في أول أيام شهر رمضان 2024، ولمعرفة المشاركين في هذا العمل الدرامي.



قصة مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة watch it الإلكترونية عددا من الصور لأحدث أعمالها مسلسل "لحظة غضب"، المقرر عرضه بشكل حصري في موسم رمضان المقبل 2024.

ونشرت المنصة صورا لأبطال المسلسل، ظهرت خلالها كل من: صبا مبارك، ناردين فرج، محمد شاهين، على قاسم.

مسلسل “لحظة غضب” واحد من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب حافلة بالرومانسية وممزوجة بالتشويق والمفاجات.

ابطال مسلسل لحظة غضب

“لحظة غضب” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.