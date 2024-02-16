الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قصة مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك

صبا مبارك
صبا مبارك

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة أحداث وقصة مسلسل لحظة غضب بطولة النجمة صبا مبارك في رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل لحظة غضب لـ " صبا مبارك"
مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل لحظة غضب لـ " صبا مبارك"
مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل لحظة غضب لـ " صبا مبارك"
مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل لحظة غضب لـ " صبا مبارك"

ويبحث متابعين عن أخبار مسلسلات رمضان 2024 عن قصة مسلسل لحظة غضب وأبرز أحداث المسلسل المقرر عرضة في أول أيام شهر رمضان 2024، ولمعرفة المشاركين في هذا العمل الدرامي.
 

txt

تفاصيل مسلسل صبا مبارك الرمضاني "لحظة غضب" (إنفوجراف)

قصة مسلسل لحظة غضب

طرحت منصة watch it الإلكترونية عددا من الصور لأحدث أعمالها مسلسل "لحظة غضب"، المقرر عرضه بشكل حصري  في موسم رمضان المقبل 2024. 

ونشرت المنصة صورا لأبطال المسلسل، ظهرت خلالها كل من: صبا مبارك، ناردين فرج، محمد شاهين، على قاسم.

مسلسل “لحظة غضب” واحد من الأعمال التي تنتمي لأعمال الـ15 حلقة خلال أيام شهر رمضان، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر حالة المشاكل التي تحدث بين طرفين في علاقة حب حافلة بالرومانسية وممزوجة بالتشويق والمفاجات.

ابطال مسلسل لحظة غضب

“لحظة غضب” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضى كل الأذواق.

لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل صبا مبارك محمد شاهين دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا في المحافظات

7 نصائح مهمة ومبتكرة لإدارة توتر الطلاب مع بدء الدراسة

يسببه الكحول والسجائر.. علامات لسرطان الفم يمكن رؤيتها على أسنانك

أخبار فاتتك|موعد بدء تأهيل "الونش" وتحقيق فى استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض

قبل صدفة.. قائمة أعمال المخرج سامح عبد العزيز فى المواسم الرمضانية

بمناسبة مسلسل "صدفة".. "المتحدة" و"فانتدج" تعاون ناجح على مدار عامين

رمضان 2024.. تفاصيل دور عصام السقا في مسلسل "صدفة"

الأكثر قراءة

عاجل.. تطبق غدا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

غدًا أمطار على عدة مناطق تمتد للقاهرة الكبرى.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

11 طريقة.. دراسة حديثة توضح ممارسات تبني حياة مزدهرة للأطفال

وفاة السياسى الروسى المعارض أليكسى نافالنى فى السجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى